Видео с необычным способом прятать деньги набрало два миллиона просмотров

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Сети набирает популярность шуточное видео, в котором неизвестный умелец показывает, как нужно прятать деньги, чтобы их никто не нашел. Возможно, примером послужила сказка о Кощее Бессмертном. Ролик набрал около двух с половиной миллионов просмотров и стал вирусным.

На кадрах видно, как мужчина вырезает из перца кусочек, кладет туда монету и чупа-чупс, после чего зашпаклевывает перец и красит его. Перец он помещает в полый огурец и также склеивает половинки овоща и закрашивает. После этого он помещает огурец в мебель и маскирует импровизированную заначку.

Видео: Telegram-канал «Ptencoff_tg»

Пользователи Сети назвали подобный способ слишком недолговечным: «Уверена, по запаху найдут, когда гнить начнет»; «Серьезные люди в офшорах деньги прячут, а балбесы — в огурцах»; «Как спрятать деньги, чтобы потом самому их не найти».

Видео опубликовано в Instagram.

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