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Приговор вынесли экс-сотрудникам налоговой службы по делу о получении взятки в Москве
Фото: depositphotos.com

Приговор вынесли экс-сотрудникам налоговой службы по делу о получении взятки в Москве

Юлия Захарова

Общество

Приговор вынесли экс-сотрудникам налоговой службы и их соучастнику по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

— Измайловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников налоговой службы, а также 33-летнего жителя столицы. Они осуждены за получение взятки в особо крупном размере организованной группой, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, один из экс-сотрудников налоговой службы выявил у коммерческой организации уклонение от уплаты налогов на сумму более 100 миллионов рублей. Вместе с коллегой он решил снизить указанную сумму до 16 миллионов рублей за денежное вознаграждение. Также к задумке было привлечено еще одно лицо.

Сумма взятки составила 13 миллионов рублей, правоохранители задержали фигурантов дела в момент преступления.

Злоумышленники будут отбывать наказание в колонии строгого режима в течение девяти лет, также им предстоит выплатить 26 миллионов рублей штрафа. Кроме того, преступники не смогут занимать должности на государственной службе в течение пяти лет.

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