Росгвардейцы передали матери потерявшегося в столице ребенка

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Сотрудники вневедомственной охраны нашли потерявшегося в столице мальчика. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

Как уточняется, ранее правоохранители получили сведения о пропаже ребенка. Приметы разослали патрульным автоэкипажам.

— Спустя некоторое время сотрудники Росгвардии обнаружили мальчика, схожего по приметам, в подъезде одного из домов, — говорится в сообщении.

После этого ребенка передали матери, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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