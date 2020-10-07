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Росгвардейцы передали матери потерявшегося в столице ребенка
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Росгвардейцы передали матери потерявшегося в столице ребенка

Юлия Захарова

Город

Сотрудники вневедомственной охраны нашли потерявшегося в столице мальчика. Об этом в среду, 7 октября, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

Как уточняется, ранее правоохранители получили сведения о пропаже ребенка. Приметы разослали патрульным автоэкипажам.

— Спустя некоторое время сотрудники Росгвардии обнаружили мальчика, схожего по приметам, в подъезде одного из домов, — говорится в сообщении.

После этого ребенка передали матери, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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найден ребенокРосгвардияМосква
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