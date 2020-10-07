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Шойгу обсудил с министрами обороны Армении и Азербайджана ситуацию в Карабахе
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Шойгу обсудил с министрами обороны Армении и Азербайджана ситуацию в Карабахе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу обсудил с министром обороны Армении Давидом Тонояном и его коллегой из Азербайджана Закиром Гасановым ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 7 октября, рассказали в пресс-службе российского военного ведомства.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, сообщает РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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Сергей ШойгуАзербайджанАрмения
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