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Лавров проведет переговоры с главой МИД Армении 12 октября
Фото: twitter.com/RussianEmbassy

Лавров проведет переговоры с главой МИД Армении 12 октября

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в понедельник, 12 октября. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян подтвердила, что Мнацаканян планирует визит в Москву 12 октября. Обе стороны обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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Сергей ЛавровМИД РФАрмения
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