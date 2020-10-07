«Волочкова нервно курит»: Костюшкин порадовал подписчиков шпагатом на пляже

Фото: youtube.com/Super

Певец Стас Костюшкин доказал, что он, как и балерина Анастасия Волочкова, может сесть на шпагат в любых условиях. Соответствующее видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как Костюшкин делает шпагат в прыжке. В это время знакомый артиста выполняет сальто над ним.

— Сразу хочу поддержать историю шпагатов от Настеньки Волочковой, — написал Костюшкин.

Поклонников впечатлил трюк артиста. Подписчики отметили, что Волочковой есть чему поучиться у певца.

«Волочкова нервно курит»; «Вот это подход к делу»; «Супер», — написали они в комментариях к посту.

Ранее Костюшкин поделился фотографией в плавках с отдыха.

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