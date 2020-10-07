«Волочкова нервно курит»: Костюшкин порадовал подписчиков шпагатом на пляже
Певец Стас Костюшкин доказал, что он, как и балерина Анастасия Волочкова, может сесть на шпагат в любых условиях. Соответствующее видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.
На кадрах видно, как Костюшкин делает шпагат в прыжке. В это время знакомый артиста выполняет сальто над ним.
— Сразу хочу поддержать историю шпагатов от Настеньки Волочковой, — написал Костюшкин.
Поклонников впечатлил трюк артиста. Подписчики отметили, что Волочковой есть чему поучиться у певца.
«Волочкова нервно курит»; «Вот это подход к делу»; «Супер», — написали они в комментариях к посту.
Ранее Костюшкин поделился фотографией в плавках с отдыха.
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