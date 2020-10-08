Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Анастасия Стоцкая в свой день рождения опубликовала обнаженное фото
Анастасия Стоцкая опубликовала архивное фото / Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Анастасия Стоцкая в свой день рождения опубликовала обнаженное фото

Юлия Курганова

Звезды

Певице Анастасии Стоцкой 7 октября исполнилось 38 лет. По такому случаю артистка разместила на странице в социальной сети Instagram свое обнаженное фото.

Снимок выполнен в черно-белом цветах. Стоцкая позирует перед камерой без одежды, прикрывая обнаженную грудь руками.

В подписи под постом певица лишь коротко резюмировала, что ей исполнилось 38 лет.

В ответ на публикацию поклонники знаменитости и некоторые коллеги по цеху поздравили именинницу с днем рождения. Подписчики пожелали Стоцкой успехов как в творчестве, так и в личной жизни. Многие пользователи отметили, что певица по-прежнему прекрасно выглядит.

Оценили пикантное фото отметками «Мне нравится» более 2 тысяч юзеров.

«С Днем Рождения, любимая поющая актриса, поцелованная солнцем!»; «Настюша! С Днем Рождения, милая! Пусть исполнятся все твои желания!»; «Ты великолепна, ты бесподобна, ты настоящая!» — оставили комментарии фанаты.

Ранее Певица Анастасия Стоцкая рассказала о романе с Владом Топаловым.

Читайте также: Стоцкая рассказала об отношениях с Киркоровым

фото в Instagramдень рожденияАнастасия Стоцкая
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Алжан Жармухамедов
Алжан Жармухамедов

Я должен помочь детям

Ольга Ребковец
Ольга Ребковец

Написать «Тотальный диктант» можно дома

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Все мнения
О проекте