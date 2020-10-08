Анастасия Стоцкая в свой день рождения опубликовала обнаженное фото

Анастасия Стоцкая опубликовала архивное фото / Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Певице Анастасии Стоцкой 7 октября исполнилось 38 лет. По такому случаю артистка разместила на странице в социальной сети Instagram свое обнаженное фото.

Снимок выполнен в черно-белом цветах. Стоцкая позирует перед камерой без одежды, прикрывая обнаженную грудь руками.

В подписи под постом певица лишь коротко резюмировала, что ей исполнилось 38 лет.

В ответ на публикацию поклонники знаменитости и некоторые коллеги по цеху поздравили именинницу с днем рождения. Подписчики пожелали Стоцкой успехов как в творчестве, так и в личной жизни. Многие пользователи отметили, что певица по-прежнему прекрасно выглядит.

Оценили пикантное фото отметками «Мне нравится» более 2 тысяч юзеров.

«С Днем Рождения, любимая поющая актриса, поцелованная солнцем!»; «Настюша! С Днем Рождения, милая! Пусть исполнятся все твои желания!»; «Ты великолепна, ты бесподобна, ты настоящая!» — оставили комментарии фанаты.

Ранее Певица Анастасия Стоцкая рассказала о романе с Владом Топаловым.

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