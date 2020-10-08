«Прелестное создание»: Арзамасова предстала перед фанатами в новом образе

Лиза Арзамасова удивила пользователей / Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram необычным фото. Известная своими светлыми локонами звезда предстала с лохматой короткой стрижкой.

На снимке Арзамасова проникновенно смотрит в кадр. При этом ее лицо обрамляют не длинные волосы, а стоящие торчком пряди непривычного каштанового цвета. На актрисе надет темный свитер, и оттуда выглядывает воротник белой рубашки.

— Настроение дня, — подписала артистка фотографию.

Большинству поклонников Арзамасовой пришелся по душе ее образ. Многие заметили, что она напоминает им кого-то другого.

«Восторгаюсь, обожаю, прелестное создание»; «Ваш взгляд, ваше лицо! Вы прекрасна!»; «Какая вы на этой фотографии трогательная, немного задумчивая с грустинкой в ваших красивых глазах!»; «А я вижу сходство с Тату (Юлией Волковой) в клипе «Нас не догонят»!»; «Гермиона», — оставили комментарии пользователи.

Ранее Арзамасова впервые рассказала о жизни с Авербухом. Пара впервые пришла на телевидение вместе и рассказала ведущему о своих отношениях.

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