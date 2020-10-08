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Благоустройство Даева и Ананьевского переулков завершается в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Благоустройство Даева и Ананьевского переулков завершается в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Ананьевский переулокКарта всех событий

В столице работы по благоустройству Даева и Ананьевского переулков подходят к концу. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 8 октября.

По его словам, в переулках уже расширили тротуары, установили свыше 120 опор освещения и уличных фонарей, лавочки и навигационные стелы.

— Благоустройство переулков является логическим продолжением комплекса мер по улучшению городской среды в центральной части города и позволит дополнить ранее выполненные реконструкции Сретенки и Садового кольца, — сказал Петр Бирюков.

Он отметил, что работы в этих переулках ведутся с февраля.

В рамках благоустройства все воздушные кабели убрали под землю, также строится станция велопроката и велопарковки, добавил заммэра.

Он также уточнил, что специалисты уделяют внимание сохранению культурных ценностей. Так, найденные в Ананьевском переулке исторические решетки будут отреставрированы и возвращены на прежнее место.

В районе благоустройства будут приведены в порядок и дворы — там построят детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что к концу 2020 года в рамках благоустройства Ананьевского и Даева переулков в центре столицы создадут комфортное пространство для пешеходов.

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Петр Бирюковулицы и переулки Москвыблагоустройство
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