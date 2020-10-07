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Капремонт Бутырского путепровода завершат в ноябре
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Капремонт Бутырского путепровода завершат в ноябре

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, улица Руставели Карта всех событий

Капитальный ремонт Бутырского путепровода над путями Савеловского направления Московской железной дороги завершат в ноябре. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, уже готовы три из четырех полос движения. На проезжей части заменили плиты на долговечные конструкции.

— Отремонтированы бетонные поверхности опор, восстановлено антикоррозийное покрытие металлических элементов сооружения, обновлено освещение, — сообщил глава комплекса городского хозяйства.

Рабочим предстоит привести в порядок участок от Дмитровского проезда в сторону улицы Руставели. Там отремонтируют гидроизоляцию, уложат асфальтобетонное покрытие, установят ограждения проезжей части и перила пешеходной зоны моста.

— В настоящее время для проезда открыты две полосы: одна — в сторону улицы Руставели, вторая — в сторону Дмитровского проезда, — отметил заммэра.

Петр Бирюков отметил, что с марта движение по искусственному сооружению не останавливалось.

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