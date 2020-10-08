Эксперты Роскачества составили топ-10 лучших сухих детских каш

Фото: pexels.com / Daria Shevtsova

Эксперты Роскачества проанализировали не требующие варки сухие детские безмолочные каши. Специалисты проверили 23 торговые марки, включая 14 гречневых и девять многозерновых каш.

Продукцию исследовали по 451 показателю качества и безопасности. Особое внимание было уделено соответствию маркировки.

Согласно полученным результатам, продукция 15 брендов соответствует не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества.

При этом каши десяти торговых марок могут претендовать на российский знак качества. Исследованная каша не содержит тяжелых металлов, радионуклидов, патогенных микроорганизмов. Вся информация в маркировке безмолочных сухих детских каш соответствует действительности.

Среди товаров, вошедших в рейтинг, детская гречневая каша Bebi premium, многозерновая каша из пяти злаков Heinz, низкоаллергенная гречневая каша Heinz, мультизлаковая каша «Пять злаков» Nestle, гипоаллергенная гречневая каша Nestle, злаковая каша «Беби Ситтер», каша безмолочная «Винни» «Семь злаков» с пребиотиками, безмолочная каша «Умница» «Семь злаков», безмолочная мультизлаковая каша «ФрутоНяня», гречневая каша «ФрутоНяня» «Первый выбор».

У четырех брендов нашли нарушения по показателю «массовая доля влаги». Несоответствия по количеству растительного белка в составе продукции обнаружили у шести торговых марок.

Список десяти лучших детских каш опубликован на сайте Роскачества.

Читайте также: Эксперты Роскачества выяснили, какими товарами недовольны россияне