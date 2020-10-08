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Астрологи назвали топ-5 самых богатых женихов по знаку зодиака
Фото: pixabay.com/ru

Астрологи назвали топ-5 самых богатых женихов по знаку зодиака

Виктория Родимкина

Общество

Астрологи рассказали, мужчины каких знаков зодиака более склонны к тому, чтобы зарабатывать деньги и стремиться к успеху. По мнению предсказателей, звезды способны влиять на богатство человека.

Так, мужчины, рожденные под знаком Девы, являются очень расчетливыми, они никогда не падают духом в сложной ситуации. Представители этого знака добиваются успеха и получают то, чего хотят.

Богатыми становятся и мужчины-Козероги. Они кажутся медлительными и скрытными, но это не так. Достигнув высот, они не теряют своего состояния, так как очень бережливы.

Еще один знак зодиака, который обуславливает богатство, — Весы. Мужчины, рожденные под этим знаком, очень трудолюбивы. Они стараются просчитывать каждый свой ход, поэтому быстро приходят к цели.

Мужчины-Стрельцы не ищут быстрой выгоды, но никогда не упустят своего. Они легко сходятся с людьми и быстро поднимаются по карьерной лестнице. Женщины рядом с такими мужчинами быстро превращаются в личных помощниц.

Заключают топ Овны. Мужчины под этим знаком могут быстро заработать большие деньги, но так же быстро могут их потратить. Под знаком Овна рождаются богатейшие мужчины мира, но они в один миг могут лишиться всего, передает слова астролога издание «Невские новости».

Читайте также: Астрологи объяснили, почему мужчины разных знаков зодиака избегают отношений

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