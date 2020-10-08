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Сури Круз собирается переехать жить к отцу
Фото: «Вечерняя Москва»

Сури Круз собирается переехать жить к отцу

Виктория Родимкина

Звезды

Зарубежные издания сообщили, что младшая дочь Тома Круза Сури собирается переехать жить к отцу.

По данным СМИ, четырнадцатилетней Сури не нравится новый бойфренд ее матери Кэти Холмс. Сообщается, что Холмс недавно начала встречаться с ресторатором Эмилио Витоло.

На данный момент Том Круз находится на съемках фильма «Миссия невыполнима — 7», но скоро вернется домой во Флориду. По словам источника, актер рад, что дочь решила пожить с ним, сообщает «СтарХит».

Том Круз и Кэти Холмс развелись в 2012 году, их дочь осталась жить с матерью. У актера также есть дети от брака с актрисой Николь Кидман — 27-летняя Изабелла и 25-летний Коннор.

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