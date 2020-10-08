Экс-сенатор от Москвы Владимир Долгих скончался на 96-м году жизни

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Умер бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Он рассказал, что Долгих ушел из жизни в возрасте 95 лет.

— Владимир Иванович скончался на 96-м году жизни, у нас появилась информация,— цитирует Тимченко РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Иванович Долгих являлся советским и российским государственным, партийным и общественным деятелем, а также организатором промышленности. Он работал директором Норильского горно-металлургического комбината в период с 1962 по 1969 года. С 2013 по 2018 года Долгих состоял в Совете Федерации.