Актриса Марина Федункив объяснила феномен Ольги Бузовой

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Актриса Марина Федункив объяснила феномен популярности российской певицы Ольги Бузовой.

— Я долго об этом мыслила. Потому что у нее хорошая история Золушки. В принципе, человек сделал себя сам. У нее личная история — трагедия. У нас сопереживающий народ, у нас жалеющая публика — это совокупность факторов, — считает актриса.

По словам Федункив, у Бузовой нет выдающихся вокальных данных, как и у нее самой.

— Это образ. На нее смотрят не только как на исполнительницу, а на образ в целом. У нее хороший жизненный шлейф — есть чему сочувствовать. Этот образ прекрасно на нее работает, — отметила актриса.

Интервью опубликовано на YouTube-канале «Ходят слухи».

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