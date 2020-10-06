«Гузеева стала Бузовой»: Харламов показал российских звезд в образе персонажей компьютерной игры

Фото: instagram.com/garikkharlamov

Резидент Comedy Club Гарик Харламов показал подписчикам подборку фото российских знаменитостей в образах персонажей компьютерной игры. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Юморист, по всей видимости, произвел обработку снимков при помощи нейросети. Он выложил фотографии Павла Воли, Тимура Батрутдинова, а также Ларисы Гузеевой и свои.

— Ох уж эта нейросеть… Как бы мы выглядели, будь мы персонажами компьютерной игры? А вот, листайте, — подписал пост резидент Comedy Club.

Поклонники оценили юмор Харламова и прокомментировали публикацию.

«Гузеева стала Бузовой»; «Самый смешной вышел Батруха»; «Воля — красавчик»; «Павел Воля как будто собирается приручить дракона», — написали фолловеры.

Ранее поклонники резидента Comedy Club Гарика Харламова удивились худобе артиста на фотографии, где он запечатлен рядом с ростовой фигурой Волка из «Ну, погоди!».

Читайте также: Харламов рассказал об отношениях с Асмус после расставания