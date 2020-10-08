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Комплекс с Ледовым дворцом построят в Нижегородском районе
Фото: Электронная экспозиция проекта

Комплекс с Ледовым дворцом построят в Нижегородском районе

Захар Чайченко

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Нижегородский район, Автомобильный проезд, 4 Карта всех событий

В московском Нижегородском районе планируется постройка нового многофункционального комплекса, сообщили в пресс-службе председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлианы Княжевской.

— Главной изюминкой центра в Нижегородском районе станет физкультурно-оздоровительный комплекс с Ледовым дворцом площадью 14,5 тысячи квадратных метров. Также в многофункциональном центре появятся объекты торговли и большой подземный паркинг на 1233 машины, — сообщила Юлиана Княжевская.

Ранее правительство Москвы одобрило изменения в правила землепользования и застройки Москвы для участка, находящегося по адресу Автомобильный проезд, владение 4. Данное постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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