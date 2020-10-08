Более тысячи километров дорог построили в Москве за 10 лет

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Более тысячи километров дорог и более 530 транспортных сооружений и пешеходных переходов появились в столице в период с 2011 года. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе стройкомплекса Москвы.

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев уточнил, что за 10 лет проложили 1001,8 километра дорог, построили и реконструировали 291 транспортное сооружение и 245 пешеходных переходов. Он также отметил, что строительство будут продолжать.

— Северо-Западную хорду мы закончили, сейчас строятся Юго-Восточная и Северо-Восточная хорда, а также Южная рокада. В ближайшие годы предполагается завершить реконструкцию еще пяти развязок на МКАД, — цитирует Бочкарева Интерфакс.

Ранее стало известно, что объем дорожного строительства в столице к концу 2020 года должен составить около 100 километров. Ситуация с коронавирусом не сказалась на темпе возведения городских магистралей.

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