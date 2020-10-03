Порядка 100 километров дорог планируют построить в Москве к концу года

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Объем дорожного строительства в столице к концу 2020 года должен составить около 100 километров. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства города Андрей Бочкарев в субботу, 3 октября.

Ситуация с коронавирусом, по его словам, не сказалась на темпе возведения городских магистралей.

— Объемы и темпы строительства дорог, развязок и различных транспортных сооружений в столице снижаться не будут, это одно из основных направлений деятельности, — приводятся слова Бочкарева на сайте Стройкомплекса.

Заммэра добавил, что до конца года строители планируют закончить участок проспекта Генерала Дорохова и развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе.

Ранее Бочкарев сообщал, что порядка 6,5 миллиона квадратных метров недвижимости построили в столице за девять месяцев.

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