Кремль на высшем уровне ведет диалог по урегулированию конфликта в Карабахе

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе Россией ведется на всех уровнях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 8 октября.

— Продолжается диалог на самых разных уровнях, включая высший. Большего я не могу сказать, — цитирует Песков РИА Новости.

По его словам, пока нет никаких разговоров о проведении встречи глав России, Армении и Азербайджана для улучшения ситуации в Нагорном Карабахе. Но, отметил пресс-секретарь, любые контакты, которые могут помочь урегулировать конфликт, только приветствуются.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

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