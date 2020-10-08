«Я не беспредельничаю»: Крутой объяснил драку с Басковым в аэропорту Минска

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Российский композитор Игорь Крутой объяснил, почему между ним и певцом Николаем Басковым произошла шуточная драка в аэропорту Минска.

По словам Крутого, певец хотел разбить его телефон и пообещал новый взамен. Баскову не понравилось, что Крутой снимает видео их беседы с певцом Сергеем Лазаревым.

— Он рванул разбить телефон, мы катались по полу, это была не постановка. Он рассказывает Лазареву внутреннюю информацию, понимает, что я все снимаю, начинает пытаться выбить телефон из рук. Потом мы оказались на полу. Полтора миллиона просмотров у Лазарева было, у меня тысяч 500. Мы умирали со смеху, — вспоминает Крутой.

По его словам, после прилета в Москву ему позвонил взволнованный Галкин и спросил, что произошло.

— Я не беспредельничаю. Мне хочется сделать поострее, там где касается закулисья, вместе с тем я спрашиваю, можно ли публиковать, чтобы людей не подставить, — отметил артист в интервью шоу «Алена, Блин!».

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