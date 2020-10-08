Более 50 нелегальных игорных заведений закрыли в Москве с начала года

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В Москве за девять месяцев этого года закрыли почти 50 нелегальных игорных заведений. Также было изъято 763 единицы игрового оборудования и возбуждено 27 уголовных дел, сообщили в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

— Всего же за девять месяцев текущего года по результатам контрольных мероприятий в городе пресечена деятельность 49 нелегальных игорных заведений, в том числе семи казино, пяти залов игровых автоматов и 37 интернет-клубов, — сказано в сообщении.

По словам ведомства, особое внимание уделено вопросу соблюдения законодательства в пунктах приема ставок букмекерских контор, на которые приходится 80 процентов от общего количества жалоб в сфере игорного бизнеса. Также сообщается, что в данный момент на территории Москвы функционируют 357 пунктов приема ставок букмекерских контор.

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