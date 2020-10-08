Куранты на Спасской башне Кремля отключат в ночь на 9 октября

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Куранты на Спасской башне Кремля будут отключены в ночь на пятницу, 9 октября. Об этом в четверг, 8 октября, подтвердили в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

Там отметили, что куранты отключат в связи с дооснащением звонницы новыми колоколами, а также их настройкой.

— С 00:00 9 октября 2020 года и до окончания работ часы и колокольный бой на Спасской башне будут отключены, — уточнили в ФСО.

Ранее сообщалось, что на звоннице будут установлены 12 новых колоколов. В связи с их обновлением, музыкальные произведения будут звучать в полной октаве, передает ТАСС.

В 2017 году администрация президента России поддержала инициативу общественного совета фестиваля «Спасская башня» дооснастить звонницу обновленными колоколами. Чтобы реализовать этот проект, специалисты сформировали рабочую группу, в состав которой вошли сотрудники администрации президента, министерства культуры, ФСО и региональной общественной организации «Общество церковных звонарей».

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