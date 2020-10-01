Выход из Московского Кремля через Спасские ворота закроют до конца года

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Выход для жителей и гостей столицы с территории Московского Кремля через Спасские ворота будет временно перекрыт с 1 октября.

Как уточнили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны, в связи с ремонтом данный выход не будет функционировать до конца текущего года, сообщает РИА Новости.

Ранее был назван победитель конкурса на право реставрации памятника Минину и Пожарскому.

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