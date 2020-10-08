СК передал в прокуратуру дело в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции»

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве завершил расследование уголовного дела в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Он обвиняется в целом ряде преступлений, среди которых вымогательство в крупном размере и оскорбление представителя власти.

По данным следствия, в октябре 2017 года Воронцов вымогал 300 000 рублей у бывшего сотрудника столичной полиции за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив требуемой суммы, он опубликовал снимки в одном из сообществ в социальной сети. Аналогичные действия обвиняемый совершал в 2018 и 2020 годах. Кроме того, в своем сообществе Воронцов публиковал оскорбления в отношении действующих сотрудников органов внутренних дел.

В ходе задержания у мужчины изъяли более трех миллионов рублей. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили на сайте СК РФ по Москве.

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