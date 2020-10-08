Близкие погибшего в Москве молодого актера рассказали о подробностях его загадочной гибели

Фото: instagram.com/rinoeye

В Москве при загадочных обстоятельствах скончался начинающий актер Ринат Кафиятуллин. Тело молодого человека было обнаружено вечером 7 октября в бассейне фитнес-центра «Арт-спорт», расположенного на севере столицы. По факту гибели артиста правоохранители начали проверку. Подробности случившегося выяснил корреспондент «Вечерней Москвы».

Был на ведущих ролях

Из биографических сводок артиста известно, что в 2015 году он окончил актерский факультет Института современного искусства (курс профессора Радомысленского). После чего Ринат вступил в ряды актеров молодежного театра Вячеслава Спесивцева. Кафиятуллин принимал участие в постановках произведений русской классики, причем парню доставались ведущие роли. О том, что у начинающего артиста был большой талант перевоплощения и великое творческое будущее, рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» представитель Московского молодежного театра под руководством В. Спесивцева Павел Великанов.

— Это был очень амбициозный, талантливый и красивый актер с хорошим будущим, — уточнил Великанов. — К сожалению, с прошлого года он у нас больше не работает. Ринат ушел от нас по причине болезни. Ему тяжело давалось играть на сцене, а у нас порядка 50 постановок было в сезоне, — уточнил он.

Вынести такую нагрузку, как считает Великанов, не под силу даже здоровому человеку.

Падучая болезнь

О том, что у Кафиятуллина серьезные проблемы со здоровьем, по словам собеседника издания, неоднократно говорил даже руководитель театра Василий Спесивцев.

— Он мне рассказывал, что у Рината эпилепсия, и, судя по всему, в воде у него произошел припадок. Как мне кажется, все-таки нужно спрашивать с врача, который дал ему справку на посещение бассейна, конечно, если он не скрыл факт наличия болезни, — заметил Павел Великанов.

Если же в фитнес-центре знали о его проблемах, то тогда представители спортивного учреждения должны понести наказание за случившееся, заметил собеседник «ВМ».

Великанов также отметил, что актер имел хорошую физическую подготовку, однако владел ли он техникой плавания, ему неизвестно.

— Конечно, если припадок наступил в воде, а рядом нет никого, кто знает о его болезни и о специфике оказания первой помощи утопающему при таких особенностях, то шансов достать его живым из воды очень мало, — сказал представитель театра.

Великанов выразил глубокие соболезнования родными и близким артиста в связи с его трагической гибелью и отметил, что его бывшие коллеги очень скорбят из-за случившегося.

Случайное совпадение

Картина смерти Рината Кафиятуллина выглядит похожей на недавнюю гибель дочери актера Владимира Конкина, которая, как и молодой артист, утонула в бассейне. По словам бывшего главного тренера сборной России по плаванию на открытой воде и представителя технического комитета Европейской лиги плавания Алексея Акатьева, любые проблемы со здоровьем могут стать причиной утопления человека даже с хорошей техникой плавания.

— Да, мы помним недавний случай с гибелью 32-летней Софии Конкиной, которая, как известно, неплохо держалась на воде и могла проплывать серьезные дистанции. И, учитывая этот факт, единственное, что могло поспособствовать утоплению, — это, возможно, плохое самочувствие. Видимо, она чем-то болела, мог произойти сердечный приступ.

В случае с Кафиятуллиным, если имело место хроническое заболевание, то, конечно, оно и стало причиной гибели, если нет никакой криминальной составляющей.

Акатьев отметил, что при серьезных припадках человек с недугом может утонуть даже в неглубоком бассейне, а если уровень воды больше метра, то шансы выбраться живым минимальные.

— Я все-таки считаю, что эти две истории — это случайное совпадение, несмотря на то, что они очень похожи.

Эксперт выразил уверенность в том, что нести ответственность за случившееся должны прежде всего представители фитнес-клуба, где занимался артист. Поскольку обеспечивание безопасности в заведении полностью возлагается на них.

В самом же фитнес-центре «Арт-спорт» корреспонденту «Вечерней Москвы» подтвердили сведение о том, что именно в их бассейне скончался Кафиятуллин. Однако рассказывать об обстоятельствах случившегося представители спортивного учреждения отказались.

Отметим, по факту смерти 26-летннего артиста Следственный комитет начал проверку в бассейне столичного центра.

По версии следователей, трагедия случилась 7 октября. Мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники центра пытались оказать ему помощь, но мужчина скончался до приезда скорой.

Ранее произошел аналогичный случай. В бассейне фитнес-клуба утонула дочь Владимира Конкина София.

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