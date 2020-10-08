Минимальную площадь баров в Петербурге снизят до 20 квадратных метров

Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

В центре Петербурга минимальная площадь зала обслуживания баров уменьшится до 20 квадратных метров по поручению председателя городского парламента Вячеслава Макарова, сообщила пресс-служба депутата Дениса Четырбока.

— По поручению председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова минимальную площадь зала обслуживания планируют снизить до 20 квадратных метров, однако требование о 50 «квадратах» сохранится для заведений общепита, которые расположены в многоквартирных домах массовых серий — в так называемых «хрущевках», панельных домах и «кораблях», — говорится сообщении.

По словам пресс-службы, изменения станут действительными с первого января 2021 года, однако норма о 50 квадратных метрах для заведений общественного питания в многоквартирных домах вступит в силу на год позже, с первого января 2022 года, передает агентство РИА Новости.

Ранее заксобрание Санкт-Петербурга внесло поправки к городскому закону об обороте алкогольной продукции, согласно которым розничная продажа алкоголя разрешается только в заведениях с площадью не менее 50 квадратных метров. Данный документ вступает в силу сянваря 2021 года.

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