Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подмосковные школьники смогут записаться на ЕГЭ и ОГЭ онлайн
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Подмосковные школьники смогут записаться на ЕГЭ и ОГЭ онлайн

Кирилл Николаев

Образование

В 2021 году подмосковные школьники смогут записаться на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Обязательный государственный экзамен (ОГЭ) через портал госуслуг. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Отмечается, что новый сервис заработает уже в январе 2021 года. В настоящее время идет его разработка и тестирование.

Новый сервис сделает процедуру записи на ЕГЭ и ОГЭ более удобной. Данные школьника будут автоматически выгружаться в систему проведения итоговой аттестации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Онлайн-занятия для школьников подготовили детские технопарки Москвы на время каникул

Московская областьшкольникиЕГЭ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Идеальный шторм: время затянуть пояса

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На гены надейся, сам не плошай

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Писатель, который всех раздражает

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Николай Малышев
Николай Малышев

Не время для раздумий и беспечности

Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Все мнения
О проекте