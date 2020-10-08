Подмосковные школьники смогут записаться на ЕГЭ и ОГЭ онлайн

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В 2021 году подмосковные школьники смогут записаться на Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Обязательный государственный экзамен (ОГЭ) через портал госуслуг. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Отмечается, что новый сервис заработает уже в январе 2021 года. В настоящее время идет его разработка и тестирование.

Новый сервис сделает процедуру записи на ЕГЭ и ОГЭ более удобной. Данные школьника будут автоматически выгружаться в систему проведения итоговой аттестации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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