СМИ: Дом Криштиану Роналду на Мадейре ограбили
Дом нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду ограбили на острове Мадейра. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в среду, 7 октября, во время товарищеского матча сборных Португалии и Испании. Злоумышленник проник в дом футболиста через открытую дверь гаража. Среди пропавших вещей — футболка «Ювентуса» с автографом Роналду стоимостью около 180 фунтов стерлингов. Об инциденте сообщил родственник игрока.
Полиция установила личность вора, но пока его не удалось задержать.
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