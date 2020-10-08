СМИ: Дом Криштиану Роналду на Мадейре ограбили

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Дом нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду ограбили на острове Мадейра. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в среду, 7 октября, во время товарищеского матча сборных Португалии и Испании. Злоумышленник проник в дом футболиста через открытую дверь гаража. Среди пропавших вещей — футболка «Ювентуса» с автографом Роналду стоимостью около 180 фунтов стерлингов. Об инциденте сообщил родственник игрока.

Полиция установила личность вора, но пока его не удалось задержать.

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