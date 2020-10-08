СМИ: Тело мужчины с ножевым ранением нашли в подъезде на севере Москвы
Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили в подъезде на севере столицы. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили агентству городских новостей «Москва» в правоохранительных органах.
Уточняется, что на данный момент сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.
— В подъезде на улице Ангарской, дом 61, обнаружен труп неизвестного мужчины с колото-резаным ранением живота, — рассказал источник агентства.
Ранее сообщалось, что в лесополосе города Подольска 5 октября местный житель во время выгула собаки обнаружил тело новорожденного ребенка. Предположительная давность наступления смерти новорожденного насчитывает от пяти до семи дней.
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