Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Тело мужчины с ножевым ранением нашли в подъезде на севере Москвы
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

СМИ: Тело мужчины с ножевым ранением нашли в подъезде на севере Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Ангарская улица, 61 Карта всех событий

Тело мужчины с ножевым ранением обнаружили в подъезде на севере столицы. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили агентству городских новостей «Москва» в правоохранительных органах.

Уточняется, что на данный момент сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

— В подъезде на улице Ангарской, дом 61, обнаружен труп неизвестного мужчины с колото-резаным ранением живота, — рассказал источник агентства.

Ранее сообщалось, что в лесополосе города Подольска 5 октября местный житель во время выгула собаки обнаружил тело новорожденного ребенка. Предположительная давность наступления смерти новорожденного насчитывает от пяти до семи дней.

Читайте также: Тело мужчины нашли в центре Москвы

ножевое ранениеобнаружили телоМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Писатель, который всех раздражает

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Николай Малышев
Николай Малышев

Не время для раздумий и беспечности

Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Все мнения
О проекте