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Международные резервы России за неделю увеличились на 5,1 миллиарда долларов
Фото: facebook.com/nalog.ru

Международные резервы России за неделю увеличились на 5,1 миллиарда долларов

Евгения Звощик

Экономика

Международные резервы Российской Федерации на 2 октября увеличились на 0,9 процента, или 5,1 миллиарда долларов, по сравнению с показателем на 25 сентября. Об этом говорится в материалах Банка России в четверг, 8 октября.

Таким образом, международные резервы России составили 585,8 миллиарда долларов. В регуляторе пояснили, что данный рост произошел «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото», передает ТАСС.

Напомним, целевой уровень Центробанка РФ по международным резервам составляет 500 миллиардов долларов.

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