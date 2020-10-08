Столичную организацию оштрафовали на более чем 35 миллионов рублей за самострой

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Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, вл37 Карта всех событий

Столичную организацию оштрафовали на сумму более 35 миллионов рублей за возведенный самострой на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Самострой возвели на территории имущественного комплекса на Алтуфьевском шоссе, владение 37. У организации не было права на строительство объекта. В 2020 году собственнику выписали административный штраф. Он не был уплачен в установленные сроки.

В результате управление Федеральной службы судебных приставов России по городу Москве взыскало с организации более 35 миллионов рублей. Это самый большой штраф, поступивший в этом году в казну столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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