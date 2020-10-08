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Столичную организацию оштрафовали на более чем 35 миллионов рублей за самострой
Фото: mos.ru/официальный сайт мэра Москвы

Столичную организацию оштрафовали на более чем 35 миллионов рублей за самострой

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, вл37 Карта всех событий

Столичную организацию оштрафовали на сумму более 35 миллионов рублей за возведенный самострой на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Самострой возвели на территории имущественного комплекса на Алтуфьевском шоссе, владение 37. У организации не было права на строительство объекта. В 2020 году собственнику выписали административный штраф. Он не был уплачен в установленные сроки.

В результате управление Федеральной службы судебных приставов России по городу Москве взыскало с организации более 35 миллионов рублей. Это самый большой штраф, поступивший в этом году в казну столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Свыше 80 объектов самостроя снесли с начала года в центре столицы

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