Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Три журналиста пострадали при обстреле в Нагорном Карабахе
Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Три журналиста пострадали при обстреле в Нагорном Карабахе

Евгения Звощик

Происшествия

Три журналиста пострадали в результате повторного удара азербайджанских вооруженных сил по городу Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян в четверг, 8 октября.

— Азербайджан только что повторно ударил по собору Казанчецоц в Шуши, ранены три журналиста, которые снимали последствия предыдущего удара, — пояснил Бегларян.

По его словам, это была преднамеренная и целенаправленная атака на церковь и по журналистам, поскольку за ними вели наблюдение с беспилотника.

Как сообщает РИА Новости, одним из пострадавших при обстреле Шуши оказался российский блогер Юрий Котенок. Отмечается, что сейчас врачи борются за его жизнь.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Читайте также: Кремль на высшем уровне ведет диалог по урегулированию конфликта в Карабахе

журналистыобстрелНагорный Карабах
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Идеальный шторм: время затянуть пояса

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На гены надейся, сам не плошай

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Писатель, который всех раздражает

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Николай Малышев
Николай Малышев

Не время для раздумий и беспечности

Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Все мнения
О проекте