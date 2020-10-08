Три журналиста пострадали при обстреле в Нагорном Карабахе

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Три журналиста пострадали в результате повторного удара азербайджанских вооруженных сил по городу Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян в четверг, 8 октября.

— Азербайджан только что повторно ударил по собору Казанчецоц в Шуши, ранены три журналиста, которые снимали последствия предыдущего удара, — пояснил Бегларян.

По его словам, это была преднамеренная и целенаправленная атака на церковь и по журналистам, поскольку за ними вели наблюдение с беспилотника.

Как сообщает РИА Новости, одним из пострадавших при обстреле Шуши оказался российский блогер Юрий Котенок. Отмечается, что сейчас врачи борются за его жизнь.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Читайте также: Кремль на высшем уровне ведет диалог по урегулированию конфликта в Карабахе