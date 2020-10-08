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Сергей Собянин утвердил проект планировки территории газопровода в ТиНАО
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории газопровода в ТиНАО

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, посёлок Первомайское Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории газопровода в ТиНАО. Соответствующий документ опубликован на сайте главы города.

Согласно указу, утвержден проект планировки газопровода высокого и среднего давления на участке поселок Первомайское —деревня Ширяево —деревня Фоминское — деревня Кнутово. Площадь территории составит 39,3 гектара.

Контроль за выполнением распоряжения возложили на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Кроме того, Сергей Собянин утвердил проект планировки пешеходного перехода через пути Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в Царицыно. Строительство объекта необходимо для обеспечения безопасности движения горожан через железнодорожные пути. Также мэр Москвы утвердил проект строительства напорных трубопроводов от канализационной насосной станции «Крекшино-2»

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