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Российские ученые добились новых успехов в лечении сложных форм рака
Фото: flickr.com / Yale Rosen

Российские ученые добились новых успехов в лечении сложных форм рака

Захар Чайченко

Наука

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина в мире заболевают раком. Вследствие проведенных учеными исследований сегодня становится возможным лечение самых тяжелых форм данного заболевания — рака печени, желудка, мозга. О своих уникальных наработках в этой области рассказали ученые Национального ядерного исследовательского университета МИФИ.

Одним из самых эффективных и безопасных методов лечения рака, по мнению специалистов, сегодня является фотодинамическая терапия. Этот вид терапии широко применяют для борьбы со злокачественными опухолями кожи, ротоглотки, печени, легких, мозга, мочевого пузыря, органов желудочно-кишечного тракта, передает портал РИА Новости.

Принцип ФДТ основывается на использовании фотосенсибилизаторов — веществ, которые повышают светочувствительность биологических тканей. На начальном этапе терапии фотосенсибилизатор накапливается в опухолевой ткани. Воздействие лазера на очаги накопления запускает производство активных форм кислорода в клетках опухоли, в результате чего наступает их некроз, апоптоз или же остановка клеточного цикла с последующим запуском в «здоровом» режиме.

— Точное определение границ опухоли — решающий фактор эффективного лечения. Интраоперационная флуоресцентная диагностика позволяет добиться этого, что повышает эффективность ФДТ и увеличивает медиану выживания пациентов с раком головы и шеи, — объяснил руководитель кафедры лазерных биотехнологий Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ, профессор Виктор Лощенов.

Одной из главных проблем лечения рака методом ФДТ является сложность точного определения границ опухоли. Последствие возможной неточности — неполная обработка раковых клеток, которая приводит к рецидиву заболевания.

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