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Врач рассказала о главных источниках детского травматизма
Фото: pixabay.com

Врач рассказала о главных источниках детского травматизма

Оксана Васильева

Здоровье

Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева рассказала о самых распространенных источниках детских травм, так как детский травматизм является одной из важнейших проблем педиатрии, пишет «Радио 1».

— Чаще всего при осмотре детей врачи имеют дело с бытовым травматизмом. К нему относят ушибы, гематомы, ссадины, переломы, ожоги, полученные дома или во дворе. Причинами возникновения травм являются ненадлежащий надзор за детьми во время их совместных игр, недостаточная воспитательная работа. Второе место занимает уличный травматизм. Дети получают серьезные повреждения во время движения по улице, активных игр, плавания в водоемах, не предназначенных для купания, — рассказала врач.

Она отметила, что для профилактики детского травматизма необходимо проводить воспитательную работу с детьми, но при этом родителям не следует развивать чувство страха у детей, а, наоборот, объяснять, что травм можно избежать, если соблюдать правила безопасности.

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педиатры#травмыдети
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