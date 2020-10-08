Кабмин РФ выделит семьям с детьми около 10 миллиардов рублей
Правительство России выделит около 10 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми. Об этом сообщил на заседании премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 8 октября.
По словам главы правительства, семьям с детьми в России предоставляются ежемесячные денежные выплаты по поручению президента России Владимира Путина.
Так, дополнительно более миллиарда рублей направят регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий или последующий ребенок.
— Почти девять миллиардов рублей (направят — прим. «ВМ») на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет, — цитирует Михаила Мишустина ТАСС.
Ранее президент РФ назначил выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет.
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