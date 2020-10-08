Правительство РФ выделит более 5 миллиардов рублей на водоснабжение Крыма

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Правительство России выделил более 5 миллиардов рублей на водоснабжение Крыма. Об этом сообщил на заседании кабинета министров, которое произошло 8 октября, глава правительства Михаил Мишустин.

По его словам, около 5 миллиардов будет направлено на строительство в Крыму новых объектов водоснабжения, сообщает РИА Новости.

— И свыше 870 млн рублей направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения, которые находятся в аварийном состоянии, а также разработку дополнительных скважин, — сказал Михаил Мишустин.

Ранее премьер-министр сообщил, что на дополнительные выплаты врачам в России выделят еще 3 миллиарда рублей.

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