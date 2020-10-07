Мишустин и премьер-министр Казахстана обсудили сотрудничество в экономике

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин обсудили сотрудничество двух стран в экономической сфере. Об этом в среду, 7 октября, сообщили на сайте правительства России.

Мишустин и Мамин обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, обе стороны затронули основные направления взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита Мамина в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе.

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