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В МИД прокомментировали заявления ряда стран по делу историка Дмитриева
Фото: facebook.com / МИД России

В МИД прокомментировали заявления ряда стран по делу историка Дмитриева

Евгения Звощик

Внешняя политика

Министерство иностранных дел РФ пригласит на Смоленскую площадь послов Германии, Франции и ряда других государств, заявлявших о «политизации» дела главы карельского «Мемориала», историка Юрия Дмитриева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 8 октября.

Ранее Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет.

Как пояснила Захарова, в МИД РФ обратили внимание на заявление уполномоченной правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер и посла Франции по правам человека Франсуа Крокета в связи с обвинительным приговором россиянину.

— Мы рассматриваем призывы представителей Берлина и Парижа освободить обвиненного в педофилии Дмитриева как аморальные и безнравственные, — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что высказывания представителей других стран могут происходить из-за отсутствия у них соответствующей информации, передает РИА Новости.

Читайте также: Захарова заявила, что РФ запросит у Германии отчет ОЗХО по делу Навального

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