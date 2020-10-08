Захарова заявила, что РФ запросит у Германии отчет ОЗХО по делу Навального

Фото: mid.ru / МИД РФ

Российская Федерация запросит у Германии отчет ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия — прим. «ВМ») по делу блогера Алексея Навального. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в четверг, 8 октября.

— Разумеется, мы запросим у немецкой стороны имеющийся в ее распоряжении полный отчет техсекретариата ОЗХО по итогам еще двух анализов, назначенных этой же структурой, — пояснила дипломат.

Она также уточнила, что данные запросы совместно с другими четырьмя, направленными в Берлин по линии Генпрокуратуры РФ, нужны для того, чтобы завершить доследственную проверку на предмет признаков возможного состава преступления с Навальным. Она добавила, что только при наличии таких признаков возможно возбуждение уголовного дела.

Кроме того, Захарова напомнила, что Москва призывает вернуть российским правоохранительным органам незаконно вывезенные с территории РФ вещественные доказательства, передает Интерфакс.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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