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МВД опровергло данные о провозе самолетом бутылок из гостиничного номера Навального
Фото: youtube.com/вДудь

МВД опровергло данные о провозе самолетом бутылок из гостиничного номера Навального

Евгения Звощик

Общество

Информация о провозе самолетом бутылок с водой из томского гостиничного номера блогера Алексея Навального не подтверждается. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу в четверг, 8 октября.

В ведомстве таким образом прокомментировали информацию СМИ о том, что в Германии эксперты провели токсикологическое исследование бутылки с водой, которую предоставила для проверки соратница Навального Мария Певчих. Уточнялось, что на бутылке якобы было обнаружено присутствие нервно-паралитического отравляющего вещества.

— В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 миллилитров, в том числе бутылка с водой, отсутствовали, — пояснили в МВД.

Как уточняется на сайте ведомства, после прохождения предполетного досмотра женщина приобрела в автомате по продаже напитков в стерильной зоне воздушной гавани бутылку питьевой воды объемом 500 миллилитров, с которой она прилетела в Омск.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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