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Песков отреагировал на заявление Навального об отравлении
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Песков отреагировал на заявление Навального об отравлении

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление блогера Алексея Навального о его отравлении. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 октября.

По словам пресс-секретаря, ничего нового в этом деле не произошло, так как Берлин не предоставил никаких данных по ситуации с Навальным.

— Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит, — сказал Песков.

Он добавил, что больше по этому вопросу нечего комментировать.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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