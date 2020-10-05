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ОЗХО заявила о готовности направить экспертов в РФ для расследования ситуации с Навальным
Фото: АГН «Москва»

ОЗХО заявила о готовности направить экспертов в РФ для расследования ситуации с Навальным

Евгения Звощик

Внешняя политика

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова в ближайшее время направить группу экспертов в РФ для взаимодействия с российскими специалистами в рамках расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном в понедельник, 5 октября.

В частности, в организации подтвердили получение 1 октября предложения России рассмотреть возможность направления в РФ экспертов ОЗХО для совместной работы с Навальным.

Уточняется, что гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас попросил уточнить, какую именно помощь ожидает российская сторона в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО) и решениями руководящих органов организации. Также он поблагодарил Россию за доверие к независимости и компетентности Технического секретариата ОЗХО, передает ТАСС.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва. Лайнер зашел на экстренную посадку в Омске, чтобы блогера оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Позже Навального доставили на лечение в Германию.

Российский МИД выступил за тщательное и объективное расследование инцидента. Глава министерства Сергей Лавров указал на недопустимость голословных обвинений и отметил подозрительную поспешность западных стран с версией об умышленном отравлении блогера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в полном взаимодействии с Германией по данной ситуации.

В сентябре, по данным немецких врачей, Навальному стало лучше: он вышел из комы, его отключили от аппарата ИВЛ. Позднее его выписали из больницы.

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