Дептранс назвал самые быстрые магистрали Москвы в сентябре

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Список самых быстрых магистралей Москвы в сентябре возглавило Рублевское шоссе. Об этом в четверг, 8 октября, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что в утренние часы среднесуточная скорость на Рублевском шоссе при движении в сторону центра составила 60 километров в час, а в вечернее время при движении в область — 52 километра в час. Следом идет проспект Маршала Жукова. При движении в центр в утренние часы среднесуточная скорость на этом участке составила 44 километра в час.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

По данным департамента, среднесуточная скорость на Волоколамском шоссе в сторону центра была в районе 40 километров в час, а на Ленинском проспекте в сторону области — 39 километров в час.

Самой медленной магистралью по итогам сентября оказалось Волоколамское шоссе. При движении в область в вечернее время среднесуточная скорость составила 14 километров в час.

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