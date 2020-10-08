Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Объем аудиоинформирования в поездах на МЦД-1 уменьшили в тестовом режиме
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Объем аудиоинформирования в поездах на МЦД-1 уменьшили в тестовом режиме

Кирилл Николаев

Город

В тестовом режиме уменьшили объем аудиоинформирования в поездах Московского центрального диаметра (МЦД-1) «Белорусско-Савеловский». Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что теперь аудиошума в поездах стало меньше на 30 процентов. При этом информативность не пострадала. Подобные меры были приняты по просьбе пассажиров.

В департаменте транспорта отметили, что если москвичам понравится это нововведение, то аудиошум могут уменьшить и на МЦД-2.

Читайте также: МЦД поблагодарили пассажиров за соблюдение масочного режима

пассажирыМЦДМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На гены надейся, сам не плошай

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Писатель, который всех раздражает

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Синоптикам спасибо за ошибку

Николай Малышев
Николай Малышев

Не время для раздумий и беспечности

Константин Фрумкин
Константин Фрумкин

Придется есть искусственное мясо

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Все мнения
О проекте