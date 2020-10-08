Объем аудиоинформирования в поездах на МЦД-1 уменьшили в тестовом режиме

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В тестовом режиме уменьшили объем аудиоинформирования в поездах Московского центрального диаметра (МЦД-1) «Белорусско-Савеловский». Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что теперь аудиошума в поездах стало меньше на 30 процентов. При этом информативность не пострадала. Подобные меры были приняты по просьбе пассажиров.

В департаменте транспорта отметили, что если москвичам понравится это нововведение, то аудиошум могут уменьшить и на МЦД-2.

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