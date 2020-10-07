МЦД поблагодарили пассажиров за соблюдение масочного режима

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Сотрудники Московских центральных диаметров (МЦД) благодарны жителям столицы за использование масок и перчаток во время поездок. Об этом сообщили в МЦД.

Там уточнили, что пытаются сделать проезд каждого пассажира на участках МЦД безопасным. Для этого вагоны поездов дезинфицируются.

— Даже самая современная система обеззараживания воздуха не успеет справиться, если больной человек чихнет на кого-то в транспорте. Медицинская маска поможет не заразить других и не заразиться самому, — говорится в Twitter-аккаунте МЦД.

Как тебе такая, Илон, маска?



Пока наш дизайнер (непризнанный гений, по словам самого дизайнера) рисует брендированные медицинские маски на удалёнке, тысячи наших пассажиров совершают поездки на МЦД. pic.twitter.com/uf0U7rXJRr — Московские центральные диаметры (@moscow_mcd) October 7, 2020

Поэтому москвичей призвали носить средства индивидуальной защиты. Также в МЦД показали маску с собственным дизайном.

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