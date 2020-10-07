Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МЦД поблагодарили пассажиров за соблюдение масочного режима
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

МЦД поблагодарили пассажиров за соблюдение масочного режима

Вероника Кузьминова

Город

Сотрудники Московских центральных диаметров (МЦД) благодарны жителям столицы за использование масок и перчаток во время поездок. Об этом сообщили в МЦД.

Там уточнили, что пытаются сделать проезд каждого пассажира на участках МЦД безопасным. Для этого вагоны поездов дезинфицируются.

— Даже самая современная система обеззараживания воздуха не успеет справиться, если больной человек чихнет на кого-то в транспорте. Медицинская маска поможет не заразить других и не заразиться самому, — говорится в Twitter-аккаунте МЦД.

Поэтому москвичей призвали носить средства индивидуальной защиты. Также в МЦД показали маску с собственным дизайном.

Читайте также: Свыше 50 посетителей столичных ТЦ получат штрафы за отсутствие масок

медицинская маскамосковский транспортМЦД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Мирошников
Александр Мирошников

Как одеться в спортзал: мифы и правила

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Пора признать, что планете каюк

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Шутка мирового масштаба

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Как замирить Нагорный Карабах

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киргизия — страна, не готовая к демократии

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Изнасилованное море, зарезанная река

Алексей Розанов
Алексей Розанов

Жизнь на Землю пришла из космоса

Все мнения
О проекте