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Свыше 50 посетителей столичных ТЦ получат штрафы за отсутствие масок
Фото: АГН «Москва»

Свыше 50 посетителей столичных ТЦ получат штрафы за отсутствие масок

Вероника Кузьминова

Город

Посетителей трех торговых центров оштрафуют за отсутствие масок. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram-канале.

Полицейские выявили нарушения масочного режима в торговых центрах «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания». Там были составлены 53 административных протокола по статье 3.18.1 КоАП Москвы. За каждое из нарушений полагается штраф в размере четырех тысяч рублей.

Ранее стало известно, что более 85 тысяч штрафов выписали в столичном транспорте людям без масок. Штраф за отсутствие маски составляет пять тысяч рублей.

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