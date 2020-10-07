Свыше 50 посетителей столичных ТЦ получат штрафы за отсутствие масок

Фото: АГН «Москва»

Посетителей трех торговых центров оштрафуют за отсутствие масок. Об этом сообщил московский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram-канале.

Полицейские выявили нарушения масочного режима в торговых центрах «Хорошо!», «Гагаринский» и «Океания». Там были составлены 53 административных протокола по статье 3.18.1 КоАП Москвы. За каждое из нарушений полагается штраф в размере четырех тысяч рублей.

Ранее стало известно, что более 85 тысяч штрафов выписали в столичном транспорте людям без масок. Штраф за отсутствие маски составляет пять тысяч рублей.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Терапевт объяснила, чем опасно ношение грязных многоразовых масок