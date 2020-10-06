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Терапевт объяснила, чем опасно ношение грязных многоразовых масок
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Терапевт объяснила, чем опасно ношение грязных многоразовых масок

Оксана Васильева

Здоровье

Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что многоразовые маски после ношения необходимо стирать, в противном случае они автоматически становятся рассадником для различных инфекций.

— Тканевые маски дышат, там же продукты жизнедеятельности человека находятся. Через грязную тканевую маску вирус легко проникает в слизистые. Это благоприятная среда для него, — цитирует врача NEWS.ru

Она порекомендовала людям, страдающим аллергией и хроническими заболеваниями, носить защитную маску не только в помещениях, но и на улице. Связано это с тем, что в настоящее время в природе происходят естественные процессы гниения, поэтому грибки, находящиеся в воздухе, могут спровоцировать хронические инфекции.

Ранее в интервью «Радио 1» директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова отметила, что наблюдается рост спроса на многоразовые маски. Она посоветовала не пренебрегать гигиеной касательно данного изделия и добавила, что лучше всего стирать маски хозяйственным мылом.

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