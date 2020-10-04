Опасна даже вытяжка: врач рассказала, как не пустить коронавирус в квартиру

Фото: pixabay.com

Даже если вы строго соблюдаете перчаточно-масочный режим, пытаетесь реже выходить из дома, коронавирус все равно может проникнуть в вашу квартиру. Например, через одежду, обувь или даже вытяжку — об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

Многие считают: чтобы не принести коронавирус домой и не заразить родных, достаточно надевать маску в магазинах и общественном транспорте и менять ее хотя бы периодически. Но, по словам медика, существуют такие способы передачи вируса, о которых мы и не догадываемся. Скажем, он вполне может попасть в вашу квартиру через вытяжку от болеющих соседей.

— Здесь нужно почаще менять фильтры. Говорят, что производить замену стоит раз в год, однако в период пандемии следует делать это чаще. Но вытяжка еще не самое страшное — инфекцию легко можно принести на обуви или одежде, если, например, кто-то покашлял на вас в магазине. Здесь отличным вариантом обработки могут стать антисептики в формате аэрозоля. Они находятся в свободном доступе, утверждены Роспотребнадзором, — рассказала врач.

Другим вариантом обработки обуви может стать обычное мытье в теплой мыльной воде. По словам медика, мыло и спирт — два самых простых и лучших антисептика, которые могут применяться в быту.

— Они одинаково хорошо помогают избавляться от коронавируса. Разве что спирт немного удобнее тем, что быстро испаряется, а вместе с ним уходит и вирус. Кстати, обрабатывать необходимо и то, что вы приносите в дом. Например, продукты. Я мою в теплой воде каждую упаковку, даже условное печенье. Ставлю все на стол, жду высыхания и только потом убираю в холодильник. Поступать так надо и с тем, что приносит вам курьер. Сначала обработайте сам пакет, в котором принесли еду, затем — все упаковки, — объясняет специалист.

И все же самым опасным предметом Алексеева считает маски, которые, с одной стороны, должны нас защищать, а с другой — могут нанести серьезный вред в случае неправильного обращения.

— Больше всего я боюсь масок. Ведь если кто-то чихнет на тебя на уровне лица, то обязательно попадет на внешнюю ее сторону, которая сразу становится очень опасной. У нас ведь есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно, — считает медик.

Чтобы маска, заключила медик, не стала источником повышенной опасности для вас и ваших родных, оставшихся дома, использовать ее нужно, четко следуя рекомендациям Роспотребнадзора: носить не дольше двух часов, затем снимать аккуратно — за дужки, не дотрагиваясь до внешней части, и утилизировать, только поместив в пакет и герметично его закрыв.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач объяснил рост числа смертей от коронавируса в Москве